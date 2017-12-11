أخبار ليبيا24

أكّدت وزارة الداخلية في تونس الكشف في حي الزهور من معتمدية السيجومي عن خليّة داعشية تتكوّن من شخصين اعترفا بتبنّيهما للفكر التّكفيري وتنزيلهما بالفيسبوك مقاطع فيديو لعناصر تكفيريّة تمجّد تنظيم داعش الإرهابي.

وفي طبرقة من ولاية جندوبة تم تفكيك خلية داعشية تتكون من 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و33 سنة، تشيد بالإرهاب وتحرض عليه وتمجّد تنظيم داعش الإرهابي وتنعت أعوان الأمن والعسكريين بالطواغيت.

وأصدرت النيابة العمومية في القيروان 3 بطاقات إيداع بالسجن في حق 3 شبان للاشتباه في انتمائهم لتنظيمات إرهابية.

وفي الجزائر, أكد السفير المستشار المكلف بقضايا الأمن الدولي بديوان وزير الخارجية، الحواس رياش، أن الجزائر تصدت للإرهاب وتغلبت عليه بمفردها بفضل مقاربة متعددة القطاعات منسجمة لم تقتصر على البعد الأمني فقط، وأنها أفشلت التحاق مئات المغاربة بتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا.

وأوضح السفير، خلال ندوة نظمها المركز الأمريكي للدراسات الاستراتيجية الدولية في واشنطن حول موضوع “الأمن بالمغرب العربي”، أن “الإرهاب انهزم في الجزائر بفضل مجموعة من الاستراتيجيات العسكرية والسياسية والدينية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية في آن واحد”، متحدثا عن تجربة البلدان الثلاثة الجزائر وتونس والمغرب، في التصدي للتطرف العنيف، أن أحد المعايير لقياس هذا الفوز هو “العدد الضئيل جدا” من المجندين الجزائريين في صفوف الجماعات الإرهابية.

وحول وضعية التعاون الأمني في منطقة المغرب العربي، أكد رياش أن الجزائر عملت دوما على تعزيزه على الأصعدة الثنائي والإقليمي والدولي.

و ذكر السفير المستشار بأن السلطات الجزائرية هي التي قامت في 2016 بمنع مئات المغاربة من الالتحاق بتنظيم داعش في ليبيا عبر الجزائر من خلال إبلاغ السلطات المغربية بهذه التنقلات المشبوهة، وأردف يقول إنه “لدينا نفس الهدف وهو مكافحة الإرهاب”.