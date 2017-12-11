أخبار ليبيا24-

احتضنت بلدية بنغازي، مبادرة المنظمة الليبية لحقوق الإنسان “معاً لدعم ومساندة ضحايا الحرب والمخلفات في ليبيا”، وذلك إحياء لليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأقيمت الاحتفالية تحت شعار “دعم ضحايا الألغام ومخلفات الحرب واجب وحق والتزام”، وشارك فيها رئيس المنظمة الليبية لحقوق الإنسان”حنان الشريف” ،وعميد البلدية “عبد الرحمن العبار”، وآمر صنف الهندسة العسكرية، ومدير معهد الخبرة القضائية لدراسات التخصصية، ومدير عام إدارة البحث الجنائي، إلى جانب ناشطين ومنسقي منظمات المجتمع المدني.

وخرجت المبادرة بتوصيات أهمها، التنسيق مع الجهات الرسمية والمدنية وتوحيد الجهود في مجال إزالة الألغام ودعم ضحايا الألغام ومخلفات الحرب، وبيان حجم المأساة وإعداد قاعدة بيانات بخصوص الضحايا، وإصدار تشريع من قبل الجهات التشريعية لحماية وضمان حقوق ضحايا الألغام، وتكثيف حملات التوعية من خلال المنظمات العاملة في مجال الألغام ومخلفات الحرب، وعدم تأخير برامج الإزالة والحماية والتوعية على أوسع نطاق.

ومن ضمن التوصيات أيضا الاستعانة بتجارب الآخرين في مجال دعم وحماية ضحايا الألغام، ومطالبة الأمم المتحدة بالاعتراف بأن ما يحدث في بنغازي هو مخطط دولي ويعد جريمة حرب وضرورة تقديم المساعدة في علاج ضحايا الألغام.

وقال عميد البلدية “عبد الرحمن العبار”، إن هذه الاحتفالية تهدف إلى إظهار حجم المأساة التي يعاني منها المواطن، جراء الألغام وحجم التحديات والصعوبات التي تُواجه البلاد بشكل عام، وبنغازي بشكل خاص، من أجل تحقيق مدينة خالية من الألغام ومخلفات الحرب .