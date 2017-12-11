أخبار ليبيا24-

أعلن الناطق باسم الغرفة الأمنية المركزية في بنغازي الكبرى النقيب “طارق الخراز”، إلقاء القبض على شخص ينتحل صفة ضابط عسكري ويقوم بتنفيذ عمليات سطو مسلح في المناطق المحررة والمحال التجارية بالمدينة.

وقال الخراز، في تصريحات إعلامية أمس الأحد، إن المتهم تم القبض عليه بالقرب من جزيرة راس اعبيدة ببنغازي , مشيراً إلى أنه شخص مدني وينتحل صفة عسكري ولديه بطاقة ضابط مزورة، موضحاً أن القبض على المتهم جاء بعد إجراء تحريات وبحث من قبل الأجهزة المختصة بناء على عدد من البلاغات تقدم بها مواطنون تفيد بقيام شخص يرتدي بدله عسكرية برتبة ينفذ عمليات سطو مسلح في المناطق المحررة.

وأضاف الناطق باسم الغرفة الأمنية المركزية في بنغازي الكبرى أنه سيتم إحالة المقبوض عليه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله فور انتهاء التحقيقات الأولية.