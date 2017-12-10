أخبار ليبيا 24- خاص

أكد مصدر مقرب من لاعب المنتخب العراقي، ونادي الشرطة، “علاء عبد الزهرة”، أنه يقترب من الانتقال لفريق الأهلي طرابلس .

وقال المصدر في تصريحات صحفية أن العرض الرسمي،الذي تلقاه اللاعب العراقي جاء عبر وكيل أعماله، محمد إبراهيم، والذي سيناقش الأمر مع إدارة نادي الشرطة، نظراً لوجود اتفاق مسبق، بين النادي العراقي والوكيل، على رحيل عبد الزهرة، في حال تلقيه عرض خارجي مجزي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف المصدر أن انضمام “عبد الزهرة” لصفوف الأهلي طرابلس سيكون خلال الانتقالات الشتوية في يناير المقبل .