أخبار ليبيا24-

عقد رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” اجتماعاً مع كل من وزير الداخلية “عارف الخوجة” ورئيس جهاز الاستخبارات المكلف “عبد القادر التهامي” ووكيل وزارة العدل “خالد أبو صلاح” والمستشار السياسي للرئيس “طاهر السني”.

وأوضح ‏المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أن الاجتماع الذي عقد أمس السبت يأتي في إطار متابعة التحقيقات للمزاعم الخاصة بواقعة الاتجار بالبشر، حيث أطلع السراج على آخر ما توصل إليه التحقيق فيما بث عبر وسائل الإعلام حول مزاعم عن حادثة الاتجار بالمهاجرين التي قد تكون وقعت بالأراضي الليبية.

وأضاف المكتب الإعلامي أن رئيس المجلس الرئاسي طلب من اللجنة كل فيما يخصه موافاته بالنتائج وسرعة الانتهاء من التحقيق، حتى يحدد بوضوح حقيقة ما حدث ومكانه والأطراف المتورطة فيه حيال ثبوت هذه الواقعة.