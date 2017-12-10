أخبار ليبيا24-

أجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج” أمس السبت بكل من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” بطرابلس.

وأوضح ‏المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني‏ أن الاجتماع تناول الترتيبات المالية اللازمة لتوفير تمويل للمؤسسة الوطنية للنفط لتتمكن من رفع الإنتاج وأداء مهامها ومسئولياتها على الوجه المأمول والشاملة لعمليات الإنتاج والاستكشاف وتكرير ونقل النفط الخام والمنتجات النفطية، وبما يخدم مصلحة الوطن.

مشيراً إلى أن رفع أنتاج النفط سيؤدي إلى زيادة معدلات التصدير , بما يوفر عوائد تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي وتخفيض العجز، ويساعد مصرف ليبيا المركزي على اتخاذ سياسات نقدية تعالج أزمة السيولة وتدعم الدينار الليبي وتنعش الاقتصاد الوطني بصفة عامة.