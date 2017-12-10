أخبار ليبيا24-

افتتحت شركة الخليج العربي للنفط موقعها في منطقة قنفودة ببنغازي بعد توقفه لثلاث سنوات ,وقام بافتتاح الموقع رئيس لجنة الإدارة المكلف “صلاح المنفي” وعضو لجنة الإدارة “سامي العبار” .

كما حضر الافتتاح بعض المديرين العامين، ومديري الإدارات بالشركة الذين استمعوا إلى توضيحات تفصيلية من مراقب موقع قنفودة، إدريس الرفادي، عن سير صيانة الموقع من الأضرار التي تعرض لها خلال الفترة الممتدة من تاريخ الاستيلاء عليه من قبل الجماعات الإرهابية في 15 نوفمبر 2014 وما لحق به من أعمال سطو ونهب وتخريب إلى حين تحريره بالكامل من قبل القوات المسلحة.

يشار إلى أن افتتاح موقع الشركة في قنفودة جاء يوم الأربعاء الماضي تزامناً مع الذكرى السادسة والأربعين لتأميم شركة الخليج العربي للنفط، عقب استكمال صيانة المقر الإداري وأغلب مرافقه, ويصادف يوم السابع من ديسمبر ذكرى تأميم شركة”B P” البريطانية في عام 1971 م.