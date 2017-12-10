أعلنت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم ارتفاع نسبة الإصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، من عام إلى عام في ولاية الخرطوم.

ووفقا لفحوصات الوزارة التي أجرتها على 17.475 عينة بينهم 1400 من مرضى الدرن، تاكدت إصابة 1.317 حالة بالإيدز.

وأكدت الفحوصات العامة أن عدد الإصابات بلغت حالة في كل 5 آلاف حالة، بنسبة بلغت 0.02 في المائة، كما كشفت الفحوصات عن إصابة 16 حالة من ضمن 655 سيدة حامل.

وحذر وزير الصحة بالولاية مامون حميدة، الفنيين بالمؤسسات الصحية من تمليك نتيجة الفحوصات إلى المرضى، مؤكداً أنها أدت إلى حالات نفسية وسطهم، متخوفاً من حدوث وفيات بسبب الكشف عن نتيجة الفحص بصورة مباغتة.

ودعى الوزير إلى محاربة الوصمة الاجتماعية التي يعاني منها مرضى الإيدز، وطالب بوضع نظام على المعامل وتوعية الكوادر الطبية، ووصف الإصابة بالإيدز بالضعيفة، وعزا ذلك إلى التكتم عليها. وفقا لصحيفة الصيحة السودنية.