كشفت تقارير حديثة، استعداد “أبل” للاستحواذ على تطبيق “شازام” الصوتي الشهير في صفقة قد تزيد قيمتها عن 400 مليون دولار.

ويشتهر تطبيق “شازام” بقدرته على التعرف إلى الأغاني أو الأفلام أو حتى المسلسلات التلفزيونية باستعمال مقطع صوتي بسيط من أي منها.

وبحسب مواقع مثل “تك كرانش” و “ريكورد”، فإن أبل ستحقق الكثير من المنافع إن نجحت في إتمام هذه الصفقة.

وإذا أبرمت الصفقة، ستوفر أبل الكثير من الأموال التي تدفعها للتطبيق الذي يقوم بإرسال المستخدمين إلى متجر “آي تيونز” لشراء المواد المختلفة، حيث مثلت أموال أبل نسبة 10 في المئة من إجمالي دخل التطبيق عام 2016.

وتكمن الفائدة الحقيقية الملموسة من وراء هذه الصفقة في الاستحواذ على التقنيات المتقدمة لتمييز الأصوات والموسيقى التي يتمتع بها التطبيق، إلى جانب تقنية الواقع المعزز التي يمتلكها، وفقا لما أورده موقع “فيرج”.

ومن المثير أن حتى إغلاق التطبيق سيعود بفوائد على “أبل”، حيث سيمثل ضربة قوية للخدمة الموسيقية المنافسة مثل “سبوتفاي” و “غوغل بلاي ميوزك”.

فضلا عن ذلك، وقعت الشركة المسؤولة عن تطوير “شازام” اتفاقية تعاون مع “سناب شات”، والتي ما زال من المبكر الحكم على مستقبل مثل هذه الاتفاقيات بعد الاستحواذ المحتمل لأبل على التطبيق.

يشار إلى أن “شازام” جرى تحميله أكثر من مليار مرة، وتمتع بنحو 19 عاما من الاستقلالية عن الكيانات الكبرى، ولكن مع تراجع الدخل عام 2016، وتحقيق خسائر هذا العام، يبدو أن بيع التطبيق لكيان كبير مثل “أبل” أمر في طريقه للحدوث.