أخبار ليبيا24-

أدان مجلس النواب الليبي ،إعلان رئيس الولايات المتحدة “دونالد ترامب” الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني ،ونقل سفارة بلاده إلى القدس ، ضارباً بذلك جميع المواثيق و المساعي الدولية لحل القضية الفلسطينية.

و أكد المجلس في بيان تحصلت -وكالة أخبار ليبيا24 – على نسخة منه ، أكد على ضرورة المحافظة على الأماكن المقدسة، إلى جانب حرصه التام على عدم تقويض مساعي التهدئة و السلام في المنطقة و العالم.

مشيراً إلى رفضه كل ما يؤجج مشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم وأن الحق التاريخي يثبت أن القدس عربية , مطالباً الأمم المتحدة و كافة دول العالم برفض هذا القرار احتراماً لمواثيق الأمم المتحدة و للقوانين و الأعراف الدولية.