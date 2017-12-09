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طالب مجلس النواب الليبي، جميع الأعضاء بضرورة الحضور لجلسة المجلس المقبلة يوم الثلاثاء في مقـر المجلــس في مدينة طبــرق لتنفيذ مقترح تعديل الاتفاق السياسي .

وقال المتحدث الرسمي لمجلس النواب السيد عبد الله بليحق إن رئاسة مجلس النواب دعت كافة الأعضاء لضرورة حضور الجلسة المقبلة وذلك لاتخـاذ الإجراءات العمليـة لتنفيـذ مقتــرح تعديــل الاتفاق السياســي الذي وافـــق عليه المجلس النواب في جلسته الرسمية التي عُقدت في 21 نوفمبر الماضي.

وأوضح بليحق أن الدعوة تأتي بهدف استيفاء الاستحقاقات الملقاة على عاتق المجلس في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وفي مقدمتها تعديل الاتفاق السياسي وفقا لثوابت مجلس النواب وبما يحقق توافقا وطنيا ينهي حالة الانقسام الحالي وتداعياتها التي انعكست على حياة المواطن والأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.