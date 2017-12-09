أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت كتيبة سبل السلام في الكفرة المنظمة للمنطقة العسكرية الكفرة والتابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية عن استئناف دورياتها يوم غداً الأحد الموافق للعاشر من ديسمبر الجاري .

وقاالت الكتيبة – في بيان لها – إنها لن تتهاون مع المهربين، مشيراً إلى أن الدوريات غداً الأحد ستكون على مدار “24” ساعة .

وطالب الكتيبة بالمحافظة على أرزاق الليبيين وعدم الانجرار وراء المهربين والخارجين عن القانون، طمعناً في المال .

وتمكنت الكتيبة خلال الأيام القليلة الماضية من مصادرة “9” شاحنات “صهاريج وقود” محملة بوقود البنزين على مشارف منطقة ربيانه تحديداً على بعـد 400 كلم غرب الكفرة، كانت متجه إلى منطقة كلنجه التشادية .

وأشارت الكتيبة إلى أن دوريات الكتيبة تمكنت من القبض على المهربين بجنسيات مختلفة أحدهم ليبي، والآخرين من السودان، وتشاد، ونيجيريا .