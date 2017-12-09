أخبار ليبيا24-

أعلنت مجموعة سيمنس الصناعية الألمانية عزمها بناء محطتين للكهرباء تعملان بالغاز في ليبيا، وهو ما يعطى دفعة لوحدتها المتعثرة للطاقة التي تستغني عن عمال مع تحول الاقتصادات المتقدمة إلى مصادر متجددة للطاقة.

وبحسب وكالة “رويترز” فإن متحدث باسم سيمنس باور أند جاز , قال إن الشركة وقعت الاتفاقين، الخميس الماضي ، مع شركة المرافق الليبية المملوكة للدولة.

يشار إلى أن سوق شركة سيمنس في ألمانيا ومعظم أوروبا يتحول بشكل متزايد إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، لكن أسواقاً عطشى للطاقة في مناطق أخرى ما زالت تقدم فرص كبيرة للنشاط لوحدة الطاقة في سيمنس.