أخبار ليبيا24-

قال المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة إن الليبيين لا يريدون الخروج من مرحلة انتقالية إلى أخرى، بل يسعون إلى إنهاء الأزمة ويريدون مؤسسات مستقرة .

تأتي تصريحات سلامة إثر اجتماعه في العاصمة المغربية بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أمس الجمعة لبحث الوضع في ليبيا، موضحاً أن الهدف من هذه التعديلات هو تشكيل حكومة جديدة “مستقلة” تتمثل مهمتها الوحيدة في تحسين ظروف عيش الليبيين في بلد يعاني أزمة اقتصادية ومؤسساتية عميقة , مؤكداً أنه لا زال يأمل في توافق طرفي النزاع في ليبيا على إخراج البلد من الفوضى والأزمة السياسية والاقتصادية الخطرة المستمرة.

وأشار سلامة إلى أن الطرفين اتفقا على معظم النقاط التي يتعين تعديلها، لكن لا زالت هناك خلافات، الأمر الذي يتطلب مثابرة وصبراً من جانب الليبيين.