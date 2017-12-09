أخبار ليبيا24

تمكّنت الثلاثاء فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني التونسي في حفوز من إيقاف شخصين أصيلي معتمدية حاجب العيون يتراوح أعمارهما بين 18 و 26 سنة، من أجل الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي كما تم العثور في جهاز الهاتف الجوال لأحدهما على مقاطع فيديو وصور تمجد الإرهاب وتنظيم داعش الإرهابي.

وتم حجزهم وحجز 2 جهاز حاسوب الاحتفاظ بهما بتعليمات من النيابة العمومية بالقيروان من أجل “الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي”.

وتمكّنت نفس الفرقة الأمنية في نفس اليوم من القاء عنصر ينتمي إلى التيار الداعشي أصيل معتمدية حفوز عمره 32 سنة يشتبه في انتمائه لتنظيم إرهابي كما تعمّد تنزيل صور عبر شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لأحد العناصر الإرهابية في بؤر التوتر، وقام بتمجيد الإرهاب وتنظيم داعش الإرهابي و ذلك حسب ما أفاد به مصدر أمني.

وعلى صعيد متصل, أكدت العملية العسكرية النوعية التي نفذتها الوحدات الخاصة للجيش التونسي مدعومة بوحدات التدخل لجيش البر خلال الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والاربعاء 6 ديسمبر في جبل تيوشة وأدت إلى تصفية الإرهابي يحي العرقوبي المعرف بكنية ” أبو طلحة ” عضو خلية ” ورغة ” التابعة لكتيبة عقبة بن نافع” الداعشية.

وأصبحت المجموعات الإرهابية المتمركزة منذ أواخر 2012 في الجبال الغربية و خاصة مرتفعات القصرين تعيش آخر أيامها و أن نشاطها الذي اقتصر في الأشهر الأخيرة على الفرار من منطقة إلى أخرى تجنبا للوقوع في أيدي الوحدات العسكرية.