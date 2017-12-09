أخبار ليبيا 24-

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة بدء عملية إجلاء جماعي لما يقارب الـ 4 آلاف مهاجر من ليبيا إلى النيجر بعد أن سجلوا أسماءهم في سفارة النيجر في ليبيا للعودة الطوعية إلى بلدهم.

وقال المتحدث باسم المنظمة جويل ميلمان – في مؤتمر صحفي في جنيف، أمس الجمعة – إن عملية الإجلاء بدأت رسمياً الأربعاء الماضي بوصول ثماني رحلات طيران مستأجرة تحمل 504 مهاجراً , بينهم نساء وأطفال إلى مطار ديورى هامانى الدولي في نيامي.

وأضاف المتحدث أن المنظمة تقدم الدعم التقني واللوجستي لتسجيل المهاجرين العائدين واستقبالهم ونقلهم، في إطار آلية موارد المهاجرين وتمويل الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن المهاجرين الذين وصلوا إلى بلدهم تم استقبالهم من قبل أكثر من 50 من موظفي المنظمة، إضافة إلى كبار المسؤولين في النيجر، وتم مدهم بالغذاء والماء وإعداد ملف شخصي لكل منهم وتسجيل وتسهيل نقلهم إلى قراهم الأصلية.

ونوه ميلمان إلى أن المنظمة الدولية تتعاون مع حكومة النيجر من خلال استكشاف إمكانية إعادة دمج المهاجرين اجتماعياً واقتصادياً خلال الأسابيع القادمة.

مشيراً إلى أنه بعد نجاح أول رحلة لنقل المهاجرين العائدين إلى النيجر، تم الإعلان رسميا عن 7 رحلات يومية إضافية تحمل كل منها 500 مهاجر, ليصل إجمالي من سيتم إعادتهم إلى 3850 مهاجر مسجل حاليا في طرابلس، مضيفاً أن موظفي المنظمة يقومون حالياً في مدينة أغادير بالمغرب، بمساعدة القافلة العاشرة للمهاجرين القادمين من الجزائر, حيث يجرى الاستعداد لعمليات إجلاء جماعي محتملة للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل على الحدود الشمالية.

وفى سياق متصل، لفت المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة – في مؤتمره الصحفي، أمس الجمعة – إلى أن حوالي 167 مهاجرا من غينيا وصلوا أمس الخميس إلى مطار كوناكرى الدولي، بعد أن كان معظمهم محتجزين في مراكز احتجاز في ليبيا.