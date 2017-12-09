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قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عميد أحمد المسماري إن وفد الجيش الليبي في الاجتماع الرابع لتنظيم وتوحيد المؤسسة العسكرية اتفق على دعم ومساندة المسار العسكري بالتوازي مع المسار السياسي دون تدخل المجتمع الدولي.

وأضاف المسماري – في بيان عبر صفحته الرسمية –اليوم السبت عقب اختتام الاجتماع الرابع لتنظيم وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية أن المؤسسة العسكرية اتفقت على استكمال الهيكل التنظيمي للقوات المسلحة الليبية، وذلك بتضمين التعديلات المطلوبة.

وأوضح الناطق الرسمي أنهم اتفقوا على أن يكون الاجتماع القادم لوضع الإجراءات والتدابير الخاصة بآلية تنفيذ تنظيم هيكلة المؤسسة العسكرية .

وأشار المسماري إلى أنه تم التأكيد على وحدة ليبيا وسيادتها وأمنها وسلامتها، والتأكيد على حرمة الدم الليبي وتعزيز المصالحة الوطنية الشاملة دون الانجرار أو الوقوع في فخ الخلافات الجهوية والمنطقية .

وأفاد أنه تم الاتفاق على إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة؛ مبنية على مبادئ التداول السلمي للسلطة، والتوافق وقبول الآخر ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء لأي طرف من الأطراف الليبية .

وشدد الناطق الرسمي على ضرورة العمل على وحدة المؤسسة العسكرية الليبية، واضطلاع الجيش الليبي بمسؤولية الحفاظ على أمن وسيادة الدولة، ومكافحة كافة أشكال التطرف والإرهاب، ورفض كافة أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الليبي .

وأكد على مهنية ووطنية المؤسسة العسكرية الليبية، وتعزيز قدراتها وإبعادها عن مظاهر الصراعات الفكرية والعقائدية والجهوية والتجاذبات السياسية، مع تعهّد الجميع بتوحيد جهود المؤسسة العسكرية من خلال العمل والتوافق بين أبناء المؤسسة تحت مظلة وطنية واحدة .

وأوضح المسماري أنه تم الاتفاق على أهمية دعم ومساندة المسار العسكري والأمني، بالتوازي مع المسار السياسي؛ باعتباره حجر الزاوية والعمود الفقري لاستقرار الدولة الليبية، مع مطالبة المجتمع الدولي بدعم جهود هذا المسار دون تدخل أو فرض منهج انتقائي، من خلال قيام أبناء المؤسسة العسكرية بما عليهم من واجبات، لإعادة لحمة المؤسسة العسكرية على الوجه المأمول.

وأضاف الناطق الرسمي أنه تم الاتفاق على تمكين المؤسسة العسكرية من مواجهة التحديات الأمنية التي تشكلها المجموعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، لإعادة بسط الاستقرار والأمن في كافة أنحاء الدولة الليبية .