أخبار ليبيا 24-خاص –

قال اللاعب الليبي المحترف “محمد فتحي ” الشهير بـ “مانديلا” في تصريحات خاصة لـ –أخبار ليبيا 24- إن فك ارتباطه بنادي البقعة الأردني جاء لا سباب ماليه.

وأشار “فتحي” أن إدارة النادي الأردني لم تقدم له مستحقاته ففضل إنهاء التعاقد كما تنازل عن كل مستحقاته بالتراضي.

وأكد اللاعب المحترف أن علاقته باللاعبين في النادي جيدة وقدم معهم موسم متميز موضحاً أنه يدرس حالياً عروضاً تلقاها للعب في أندية بالأردن وسلطنة عمان حيث يبحث الأفضل له.

يشار إلى أن اللاعب “محمد فتحي ” خاض فيما سبق تجربة الاحتراف في الدوري الأردني مع شباب الأردن.