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اتفق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج اليوم السبت في مقر المجلس في مدينة طرابلس مع وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي على إنشاء غرفة مشتركة لمكافحة المهربين والمتاجرين بالبشر.

وتتكون الغرفة المشتركة من ممثلين عن خفر السواحل وجهاز الهجرة غير الشرعية والنائب العام الليبي وجهاز المخابرات ونظرائهم الإيطاليين .

واستعرض السراج خلال اللقاء التنسيق والخطوات العملية التنفيذية لمواجهة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، مؤكدا على التركيز بشكل أكبر على ملاحقة هذه الشبكات سواء في ليبيا أو أفريقيا وأوروبا، وتم

وقال رئيس المجلس الرئاسي إنه رغم النجاحات التي تحققت في ملف الهجرة إلا أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين خارج مراكز الإيواء تظل كبيرة ونحتاج إلى تعاون أكبر خاصة في تأمين حدود ليبيا الجنوبية التي يتدفق عبرها هؤلاء المهاجرين.

وأشاد مينيتي بجهود رئيس المجلس الرئاسي من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، مجدداً دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني.

وأثنى الوزير الإيطالي على ما حققه خفر السواحل الليبي من نجاحات في عمليات إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط وملاحقة عصابات التهريب حيث بلغ عدد من تم إنقاذهم من قبل خفر السواحل الليبي خلال هذا العام 80 ألف مهاجر.

وعبر مينيتي عن امتنانه لعمليات التنسيق بين السلطات الليبية والإيطالية في هذا الجانب وأبدى استعداد بلاده لدعم جهود خفر السواحل بمهامه المختلفة.

أعلن الوزير الايطالي عن اقتناع دول وسط أوربا بالمساهمة في هذه العملية وستقدم خلال الأسبوع المقبل 35 مليون يورو دعما لها.