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بحث مدير أمن بنغازي عقيد طيار رافع البسيكري مع أعيان وحكماء ومشايخ المدينة كيفية التواصل بين الشرطة ومكونات المجتمع المدني في كافة الجوانب .

وقال مدير المكتب الإعلامي في المديرية الملازم معتز العقوري، إن مديرية أمن بنغازي تعول كثيراً على مكونات المجتمع المدني، والتي هي جزء مهم في بسط الأمن والاستقرار في المدينة.

وأضاف العقوري أن مدير أمن بنغازي تطرق خلال الاجتماع إلى عديد من المواضيع الهامة والتي تهم بلدية بنغازي، والسلبيات التي تواجهها المدينة.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي في المديرية أن البسيكري شدد على عدد من النقاط العالقة والتي تهم المواطن .

وأشار العقوري إلى أن مدير أمن بنغازي وعد ببذل المزيد من الجهد في سبيل تحقيق الأمن بالشكل المطلوب، والقضاء على كافة السلبيات.