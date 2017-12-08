أخبار ليبيا24

قال أحد عناصر تنظيم داعش المدعو هشام إبراهيم مسمح إن التنظيم استخدم معدات وملابس لتصوير مذبحة الأقباط في سرت، قادمة من تركيا عبر مطار معيتيقة.

وكشفت إدارة مكافحة الجريمة بمدينة مصراتة عن فيديو يتضمن اعترافات مسمح المُلقب بـ«الديناصور» والمقيم بمدينة درنة، التي قال خلالها إن هذه المعدات وصلت عن طريق شخص اسمه أحمد الهمالي يكنى بأبي عبدالله.

وأضاف الإدارة أن الإرهابي سرد خلال اعترافاته تفاصيل ذبح 20 قبطيًا وأحد الأفارقة في مدينة سرت في فبراير 2015.

وأوضحت إدارة مكافحة الجريمة أن مسمح كشف مكان دفن الأقباط المصريين والأشخاص الذين كلفوا بدفنهم، فضلا عن أسماء الأشخاص المتورطين في المذبحة وجنسياتهم.

وأكدت الإدارة أن الإرهابي شرح الطريقة التي صورت بها مشاهد الذبح، والتدريبات التي جرت بهذا الخصوص والمواقف المأساوية التي شاهدها أثناء تنفيذ المذبحة .