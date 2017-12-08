أخبار ليبيا24- خاص

كشف مدير مكتب الإعلام الأمني في الإدارة العامة للبحث الجنائي مساعد ضابط وليد العرفي أنه تم القبض على تشكيل عصابي يمتهن خطف العمالة الوافدة في ضواحي مدينة بنغازي .

وأضاف العرفي أن معلومة وردت لأعضاء قسم التحريات في إدارة البحث الجنائي بخصوص تشكيل عصابي يقوم بخطف العمالة الوافدة من المدنية وضواحيها .

وأوضح مدير المكتب أن الجناة يقومون بالاتصال بذوي العمالة الموجودين داخل ليبيا، أو أصدقائهم ومقايضتهم بدفع مبلغ مالي مقابل الإفراج عنهم.

وأشار العرفي إلى أنه تم أخذ الإذن من المحامي العام بمداهمة مقر العصابة، لافتاً إلى أن أعضاء الغرفة الأمنية المشتركة قاموا بإعداد كمين للإيقاع بأفراد العصابة متلبسين .

وقال مدير مكتب الإعلام الأمني في الإدارة العامة للبحث الجنائي إنه تم القبض على ثلاثة أفراد من العصابة خلال الكمين ، وتحرير خمسة أفراد من العمالة، فضلاً عن العثور على مبلغ مالي وقدره “5000” دينار ليبي مع أفراد العصابة .

وأكد أنه عقب التحقيقات مع الجناة اتضح أن هناك المزيد من أفراد العصابة، لافتاً إلى أنه تم التعميم على باقي أفرادها وسيتم القبض عليهم خلال الساعات المقبلة.