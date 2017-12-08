أخبار ليبيا24

قال وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة محمد الدايري، إن إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب القدس المحتلة عاصمة للكيان الإسرائيلي، ونقل سفارته لتتخذ من مدينة القدس مقرا لها يضر بمسيرة السلام في الشرق الأوسط.

وعبر الدايري عن قلق الدولة الليبية الشديد إزاء هذه الخطوة، لافتا إلى إن القرار الأمريكي يعد استفزازا لمشاعرنا كعرب – مسلمين ومسيحيين- فإنه يعتبر امتهانا لقرارات الشرعية الدولية، وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وأكد وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة أن الخطوة الأمريكية ستعقد من آفاق حل سياسي على أساس الدولتين المبني على وفاق دولي، بما في ذلك الدول العربية والإسلامية.

وجدد الدايري استغرابه لهذا القرار الذي وصفه بالمضر بمسيرة السلام في الشرق الأوسط، آملا في قيام الرئيس الأمريكي بإعادة النظر في قراره.