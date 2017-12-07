أخبار ليبيا 24 – خاص

اجتمع وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة سعد عقوب، اليوم الخميس، مع رئيس وأعضاء اللجنة الإدارية للجهاز التي استلمت مهام إدارة الجهاز من يومين وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم “403 ” لسنة 2017 بشأن اعادة تشكيل مجلس ادارة جهاز الامداد الطبي .

وناقش الحاضرون مع الوكيل العام محضر الاستلام بين لجنة الادارة واللجنة المكلفة للأصول الثابتة والمنقولة ومتابعة اعادة الهيكل التنظيمي لإدارات ومكاتب الجهاز، مطالبا بضرورة ابعاد الجهاز عن الصرعات وتجميع كافة الخبرات في مجال الإمداد الطبي والاستعانة بكافة الخبرات .

كما استعرض المجتمعون مع الوكيل الوضع المالي لجهاز الامداد ومتابعة الالتزامات القائمة والمخزون المتوفر من الأدوية والمستلزمات الطبية

من جهته قال الوكيل العام لوزارة الصحة، إن الوزارة ستقوم بوضع أولويات والتركيز على النقاط المهمة من أجل حلحلة المعوقات التي يواجهها جهاز الإمداد الطبي الذي يعتبر أحد وأهم وأبرز أذرع الوزارة .

وأكد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة رقم “394 ” بشأن تنظيم دخول الأدوية عبر المطارات والموانئ المحددة بالقرار ومنع دخولها برياً إلى ليبيا مطالبا إدارة جهاز الامداد باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتنفيذه.

وأضاف عقوب أن أول الخطوات التي تم اتخاذها هي متابعة تسييل ورصد بعض الميزانيات لجهاز الامداد لسد العجز في نقص الأدوية في المستشفيات، مؤكدا على ضرورة الإسراع في إعداد منظومة بأحدث التقنيات الحديثة لإنشاء قاعدة البيانات بكافة فروع الجهاز بشرق وغرب وجنوب البلاد وذلك بهدف سرعة التنسيق وتنظيم اليه تحديد الاولويات ومتابعة المخزون الاستراتيجي والاحتياجات مع جهاز الإمداد الطبي للعمل على توفيرها بأقصى سرعة كأولوية مطلقة.