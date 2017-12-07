أخبار ليبيا24

عقدت مفوضية المجتمع المدني ليبيا اتفاقية للشراكة المجتمعية مع جمعية اتحاد النخب والكفاءات الليبية ترسيخا لمبدأ الشراكة مع منظمات المجتمع المدني لتحقيق التكامل المجتمعي.

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من المدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني إبراهيم عبدالحميد المقصبي، والمدير التنفيذي لجمعية اتحاد النخب والكفاءات الليبية عادل عوض العدولي.

وأكد المقصبي خلال حفل التوقيع الذي أبرم أمس الأربعاء فيمقر الجامعة الليبية الدولية – للعلوم الطبية ، على أهمية تعزيز وتنمية منظمات المجتمع المدني في ليبيا و تطوير قدراتها وترسيخ مفاهيمها وخلق بيئة تشرعية معززة لنمائها.

وأضاف المدير التنفيذي أن هذا التطوير يمكن منظمات المجتمع المدني من أداء دورها كشريك أساسي وفعال في التنمية الشاملة والمستدامة وتعزيزالتنوع الثقافي والنوعي وتبادل تقديم الاستشارات والدعم الفني بين الطرفين .

وجرى على هامش الاحتفالية توزيع شهادات التقدير للجان المشاركة في المؤتمر الأول للبيئة الذي نظمته جمعية اتحاد النخب والكفاءات الليبية .

وذكر المكتب الاعلامي في المفوضية أن المفوضية تسعى إلى وضع الإطار العام للتعاون و تحديد أسس وقواعد الشراكة والتعاون الدائم بين الطرفين.

وأضاف أن الاتفاقية المبرمة تهدف إلى المساهمة في تعزيز وتنمية منظمات المجتمع المدني وتبادل تقديم الاستشارات والدعم الفني في مختلف الأنشطة والمجالات بين الطرفين.