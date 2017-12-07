أخبار ليبيا24-

أعلن مدير المكتب الإعلامي بمركز بنغازي الطبي “خليل قويدر” عن تعطل الغلاية الرابعة والأخيرة بالمركز مساء أمس الأربعاء.

وأوضح قديدر أن هذه الغلاية الأخيرة التي كانت تعمل بالمركز بعد توقف الغلايات الثلاثة في فترات سابقة، لافتاً إلى أن هذا التوقف سيتسبب بتوقف المياه الساخنة بأقسام الإيواء والأماكن الخدمية بالمركز.

وناشد مدير المكتب الإعلامي بمركز بنغازي الطبي كافة الجهات المسؤولة بالمساعدة في صيانة هذه الغلايات أو تغييرها بالكامل نظراً لعدم توفر قطع غيار لها، خاصة ونحن الآن في فصل الشتاء.