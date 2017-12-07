أخبار ليبيا24- خاص

قال مدرب الفريق الأول في نادي النجوم بنغازي عمر اجعودة إنه اعتذر بشكل رسمي عن تكملة مشواره في تدريب الفريق.

وأضاف اجعودة في تصريحات صحفيه أن ظروفًا شخصية كانت سبباً في هذا الاعتذار، متمنياً التوفيق لإدارة نادي النجوم.

وأشار إلى أنه ممتن جداً للاعبين الذين كانوا على قدر المسؤولية ونجحوا في تصدر المجموعة الثالثة في إياب دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم مقدماً الشكر للطاقم الفني والاداري الذي رافقه خلال مشوارة مع الفريق.

وعبر مدرب الفريق الأول عن أمله في أن يواصل الفريق التألق وذلك للصعود للدوري الممتاز.

ويعتبر عمر اجعودة من الأسماء الرياضية المعروفة في مدينة بنغازي وسبق وأن أشرف على تدريبات فريق الهدف عام 2004 وعمل كمساعد لمدرب فريق الأهلي بنغازي عام 2005 رفقة المدرب يوسف إبراهيم وأشرف على تدريبات فرق الفئات السنية في نادي الأهلي بنغازي وعمل كمساعد للمدرب طارق ثابت للفريق الرديف بنادي الأهلي بنغازي عام 2014 وانتقل عقب ذلك للنجوم وقاده للصعود للدرجة الثانية ومن ثم للدرجة الأولى .