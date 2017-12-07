أخبار ليبيا 24

دعا مؤتمر ” التطرف وأثره السلبي على مستقبل التراث الثقافي العربي”. المجتمعات إلى أخذ العلم من منابعه، وخاصَّة فيما يتعلق بالفتاوى الدينية.

وأوصى المؤتمر الذي عقده الأزهر بالتعاون مع جامعة الدول العربية، الإثنين، المؤسسات الدينية الرسمية في الدول العربية أن تحذو حَذْوَ الأزهر في مسألة «تقنين الفتوى”، وأن يتم تطوير خطط العمل المناهضة للتطرف الفكري الباعث على الإرهاب والهادم للتراث بما يتناسب مع مستجدات العصر .

وحمل المؤتمر من خلال جلساته ومحاوره كثيرا من الأفكار والأطروحات التي تهدف إلى تفكيك الفكر المتطرف وترسيخ هوية المجتمع.

وأكدت جلساته على ضرورة تكاتف جميع الدول ومؤسساتها وهيئاتها المعنية بهذا الشأن لمواجهة الإرهاب والتطرف الفكري حفاظا على التراث الثقافي.

ومن جملة ما أوصى به المؤتمر التوصيات التالية:-

-استحداث مادة «الحضارة العربية»، تحت إشراف الأزهر الشريف وجامعة الدول العربية لتتناول “السطور المضيئة في التراث الثقافي العربي، وتُبرِز الجوانب الخلقية والقيمية فيه، وتُدرَّس على مستويي الإعدادي والثانوي في الدول العربية”.

-تهيئة بيئة إعلامية آمنة وواعية بقيم “التراث العربي وأهميته في تشكيل وعي الإنسانية”.

-تعميم مادة «الثقافة الإسلامية» التي استحدثها الأزهر، لتدرس بالمعاهد والمدارس بالدول الأعضاء بالجامعة.