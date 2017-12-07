أخبار ليبيا24-

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس “مصطفى صنع الله” مع نائب السفير الفرنسي لدى ليبيا “إياد جابر” , أوضاع قطاع النفط والغاز في ليبيا والتحديات التي تواجه المؤسسة والشركات التابعة لها بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحسين الوضع الأمني لتحقيق استقرار الإنتاج وتدفق النفط بكافة الحقول والموانئ النفطية.

جاء ذلك خلال استقبال “صنع الله” لـ”جابر” بمقر المؤسسة الوطنية للنفط أمس الأربعاء بحضور مدير مكتب التعاون الدولي بالمؤسسة “صلاح بن علي” , كما تم خلال اللقاء مناقشة العلاقات النفطية مع الشركات الفرنسية وسبل تعزيزها وتطويرها.

وقام نائب السفير الفرنسي بتقديم دعوة للمؤسسة الوطنية للنفط للمشاركة في ورشة عمل تنفذها الشركات الفرنسية ستعقد بطرابلس خلال النصف الأول من العام القادم.