أخبار ليبيا24

أكد المبعوث الأممى لدى ليبيا، غسان سلامة، أن المبادرة المصرية مهمة للم شمل المؤسسة العسكرية الليبية، موضحًا أن الأمم المتحدة تعمل على خطة عمل تحاول تنفيذها على الأرض.

وأضاف سلامة – في تصريحات تليفزيونية الثلاثاء على قناة سى بى سى المصرية – أن مصر حتى نهاية هذا العام هي عضو في مجلس الأمن وبالتالي فهناك تنسيق مستمر معها فيما يتعلق بليبيا.

وأوضح أنه جاء إلى القاهرة للاطمئنان على أن مستوى التنسيق مع مصر الذي سيظل كما هو طوال الفترة المقبلة فيما يتعلق بالشأن الليبي، مضيفًا أنه التقى مع وزير الخارجية المصري سامح شكري ، ووزير الدفاع المصري صدقي صبحي ، لبحث التنسيق بين البلدين، والعمل على إقامة دولة ليبية موحدة.

وفي سياق آخر، قال المبعوث الأممي إن هناك 23 مليون قطعة سلاح في ليبيا، لافتاً إلى أن كل من يحمل السلاح في ليبيا لديه أهداف وأغراض، وأن هناك خطة لجمع السلاح من الجماعات المختلفة.

وأضاف سلامة عملت على وقف التدخل في شأن ليبيا، أما المطالبة برفع الحظر عن الجيش الليبي فيتطلب تغيير الأوضاع العامة مشدداً على أن قيام الدولة يقتضى الانتقال إلى سياسة المؤسسات.

وتابع: “قلت إن الانتخابات الليبية يجب أن تتم خلال عام من سبتمبر الماضي، على أن تتم وفق شروط معينة تضمن نزاهتها، ولم أطلب هذه الوظيفة، لكنها عرضت علي، والضرورات تفرض علينا العمل وفق الكيان المؤسسي الحالي في ليبيا”.