أخبار ليبيا24

استنكر رئيس لجنة الاستثمار في بلدية طبرق وممثلها في اجتماعي فيينا وجنيف فرج ياسين يصدر إعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب القدس عاصمة للدولة الإسرائيلية.

وأضاف ياسين في بيان له أنه كان من الأولى على ترامب أن يقف مع الحلول الدولية لإيجاد دولتين عاصمتها القدس الغربية والشرقية لا أن يعرقل مسيرة السلام ويضع العصا في العجلة.

وأكد رئيس لجنة الاستثمار أن التساؤلات تدةر حول من الذي أجبره على ذلك، وهل رغبته في دورة ثانية لرئاسة الولايات المتحدة تأتي من إرضائه للصهيونية واللوبي اليهودي في أمريكا بدل إرضائه للشعب الأمريكي على حساب شعب مغلوب على أمره.

وتابع ياسين أن التطور الحضاري والقوة لا تورث العظمة إنما المثل العليا والقيم الإنسانية والمحافظة على الجنس البشري الذي أخلفه الله في الأرض هو العظمة عينها.

وأوضح أنه كان أولى بترامب والكونغرس أن يسعوا إلى خلق الأمن والأمان في هذا العالم وأن يكون هدفهم الصلح العام لتعيش البشرية في أمن وسلام واستقرار يكون لأمريكا الدور الأكثر فيها لا زرع الفتن والوقوف أمام عجلة السلام التي تسعى للم شمل الفلسطينيين المشردين حول العالم”.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع اليوم الخميس مرسوما يقضي بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس التي أعلنها عاصمة لدولة إسرائيل.