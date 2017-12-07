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كشف مكتب الإعلام الأمني في مديرية أمن الجبل الأخضر أن أعضاء قسم البحث الجنائي البيضاء تمكنوا من ضبط شخصين مصريي الجنسية بأوراق مزورة.

وأوضح مكتب الإعلام عبر صفحته الرسمية على فيس بوك أنه تم ضبط المدعو ع.ع.م مواليد 1948 بدون إثبات شخصي مقيم البيضاء يعمل بسوق الخضروات مصري الجنسية، والمدعو أ.ع.ع. بدون إثبات شخصي مصري الجنسية مقيم البيضاء.

وأشار المكتب إلى أنه بتاريخ السبت الموافق 25/ 11/ 2017 وردت معلومات بأن المذكوران أعلاه الأول مقيم البيضاء قام بتوريد إجراءات أسرته من البطاقات الشخصية وأوراق الرقم الوطني وأوراق التعيين وبناء على ذلك تم عرض محضر التحري على النيابة العامة والتي أمرت بتفتيش منزل المذكور الأول.

وأضاف المكتب أنه بناء على تأشيرة النيابة العامة تم دخول شقة المذكور الأول حيث تم ضبط مبلغ مالي يقدر بقيمة أحد عشر ألف ومائة دينار ليبي وعدد شهادات أرقام وطنية للأسرة صادرة من السجل المدني غدامس المركز بإسم الأول وباقي جميع أفراد أسرته.

وأكد مكتب الإعلام الأمني في مديرية أمن الجبل الأخضر أنه تم أيضًا ضبط عدد عشرة شهادات ميلاد بالوضع العائلي اسكنر بإسم المدعو ع.ع.م. مصري الجنسية وأبنائه صادرة من السجل المدني البيضاء وعدد اثنان بطاقات شخصية وشهادة ميلاد بإسم المذكور الثاني ورسالة تفيد بتعيين الثاني ضمن تعيينات مايعرف بتعيينات 2006 في قطاع التعليم الجبل الأخضر.

وذكر مكتب الإعلام أنه بالاستدلال معهم اعترفوا بما نسب إليهم وتحصلوا على الإجراءات من شخص يدعى هـ.أ ليبي الجنسية مقيم البيضاء يعمل مقاول وبدون أي مقابل وشخص يدعى ف.ل. ليبي الجنسية مقيم بنغازي واتخذت كافة الإجراءات القانونية وأحيلت القضية للنيابة العامة تحت رقم 274/ 2017 البيضاء الجديدة.