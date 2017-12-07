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أعلن مدير المكتب الإعلامي في مركز بنغازي الطبي خليل قويدر عن تعطل الغلاية الرابعة والأخيرة في المركز مساء أمس الأربعاء .

وأوضح قويدر أن هذه الغلاية الأخيرة التي كانت تعمل في المركز بعد توقف الغلايات الثلاثة في فترات سابقة، لافتاً إلى أن هذا التوقف سيتسبب في توقف المياه الساخنة في أقسام الإيواء والأماكن الخدمية في المركز .

ولفت مدير المكتب الإعلامي إلى أنه تم تركيب الغلايات في سنه 1977، وبدء العمل بالغلايات بعد عشر سنوات من تركيبها، مشيراً إلى أن نفاذ كافة قطع الغيار المتوفرة بالمركز والناتج عن إغلاق الشركة المصنعة للغلايات.

وناشد قويدر كافة الجهات المسؤولة بالمساعدة في صيانة هذه الغلايات أو تغييرها بالكامل نظراً لعدم توفر قطع غيار لها.