أخبار ليبيا 24

أطلقت السلطات الفلبينية برنامجا أسمته “جولة طبق ” وذلك في إطار خططها لإعادة تأهيل أطفال مدينة مراوي الذين تأثروا بفعل الأعمال الوحشية لداعش والمشاهدات القاسية التي شهدوها.

ويهدف برنامج ” جولة طبق”- بحسب ما صرح مسؤول فلبيني لقناة الآن- لإعادة تأهيل هؤلاء الأطفال وخاصة أولئك الذين فقدوا ذويهم خلال الحرب.

ويتمثل هذا البرنامج بتنظيم رحلة لأطفال مراوي، ومنحهم فرصة التجول في عاصمة الفلبين مانيلا، ليأخذوا فكرة عن الحياة بدون الإرهاب.

وتأمل السلطات الفلبينية أن يقود هؤلاء الأطفال المتضررين مجتمعهم إلى بر الأمان بعد عودتهم من مانيلا.

وسبق للجيش الفلبيني أن استطاع دحر فرع تنظيم داعش في مراوي جنوب البلاد وإنهاء المعركة ضد المتشددين الذين استولوا على بعض أجزاء المدينة التي تم تحريرها.