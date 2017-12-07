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أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رسمياً عن البدء في عملية تسجيل الناخبين وتحديث السجل الانتخابي، اعتباراً من يوم أمس الأربعاء.

وذكر رئيس مجلس المفوضية عماد السايح أن عملية فتح سجل الناخبين تنطلق بموجب القانون رقم (8) لسنة2013، بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وما تضمنته المادة الثانية، والفقرة (4) من المادة الثالثة، وبناء على قرار مجلس المفوضية رقم (58) لسنة 2017.

وأضاف السايح خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء بحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، ونائبه أن هذه العملية هي لإتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين لم يسجلوا أسماءهم في السابق، أو أولئك الذين يرغبون في تغيير مراكز انتخابهم.

وأوضح أن الخطوة تأتي في إطار الرفع من جاهزية المفوضية نحو اختصار الفترة الزمنية التي يمكن أن تأخذها الدورات الانتخابية للاستحقاقات المقبلة، مشيراً إلى أن سجل الناخبين لم يُحدث منذ يونيو 2014 الأمر الذي يستوجب فنياً وإدارياً ضرورة اتخاذ الإجراءات العملية نحو تحديث بيانات السجل لإبقائه قيد العمل فور التوجه نحو تنفيذ أية عملية انتخابية تُكلف بها المفوضية.

وأفاد رئيس مجلس المفوضية أن هذه العملية سوف تستمر لمدة 60 يوماً على أن ينظر في إمكانية تمديدها في حينه، وفيما يتعلق بالجاليات الليبية في الخارج بيّن أن عملية تسجيلهم ستكون في الأول من فبراير 2018، منوهاً إلى أن تسجيلهم سيكون مستحدثاً بالكامل الأمر الذي يتطلب إعادة تسجيلهم.

ودعا السايح جميع الليبيين والليبيات في الداخل والخارج إلى ممارسة حقوقهم السياسية، والتأكيد على حقهم في الانتخاب من خلال إدراج أسمائهم في سجل الناخبين، داعيًا مؤسسات الدولة الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لمساندة المفوضية في الوفاء بالتزاماتها والتعاون معها في عمليات التوعية الانتخابية.