أخبار ليبيا24

أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة رفضها “بشدة” لتوقيع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب مرسومًا يقضي بنقل سفارة بلاده إلى القدس معتبرا أنها عاصمة للكيان الصهيوني.

واعتبرت الحكومة الليبية المؤقتة – في بيان لها – أن هذا الرئيس الذي عمل على استعداء المسلمين على وجه العموم والعرب على وجه الخصوص من خلال قراراته الارتجالية التي تعكس سياسة التعنت والانغلاق على الآخر والتي – بكل تأكيد – ستكون عواقبها وخيمة على الأمريكيين أنفسهم قبل المنطقة.

وأكدت الحكومة الليبية المؤقتة أن القدس تظل تلك الأرض الطاهرة المقدسة عاصمة أبدية للفلسطينيين وقبلة أولى لكل المسلمين ولن يسمحوا بتدنيسها من قبل الصهاينة.

وأوضحت أن هذا القرار سيقوض كل مفاوضات السلام الجارية في تلك المنطقة على عكس توقعات ترامب، وذلك باعتبار أن قضية العاصمة جذرية في الصراع العربي – الصهيوني، وأنها مؤجلة ولا تنازل عنها حتى وإن تم الوصول إلى حل بين الطرفين.

وذكرت الحكومة إن انشغال عدد من الدول العربية – ومن بينها ليبيا – بقضاياها الداخلية لايعني بتاتا أنها تناست قضيتها الأولى المتمثلة في تحرير فلسطين المحتلة من قبضة الصهاينة الغاشمين.

ولفتت إلى أن هذا القرار يأتي في الوقت الذي نحارب فيه قوى الإرهاب والتطرف الذي تولد في ظل هكذا ظروف من ضمنها مثل هذه القرارات التي تهز مشاعر المسلمين في الأرض قاطبة.

وأشارت الحكومة إلى أن هذا القرار غير المسؤول لن يغير في نظرتنا تجاه القدس كعاصمة للفلسطينيين، وندعوا الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي عقد جلسات طارئة لمنع هذا القرار الذي ستكون عواقبه وخيمة على المنطقة برمتها.