أخبار ليبيا 24 – خاص

كرمت جماهير الرياضة بمدينة طبرق عدد من الشخصيات الرياضية السابقة الذين وافتهم المنية , بالإضافة إلى تكريم عدد من الشخصيات الرياضية التي تعاني من المرض.

جاء ذلك خلال حفل أقيم أمس الأربعاء بفندق دار السلام برعاية جمعية الميدان الخيرية, لتكريم عدد من الإعلاميين الرياضيين والإداريين ورؤساء الأندية ومن مسيري الرياضة واللاعبين وذلك بتقديم الدروع وشهادات التقدير بحضور بعض الأعضاء من مجلس النواب والمجلس البلدي ومجلس الرياضة ومديرية الأمن وعدد من المهتمين بالمجال الرياضي , كما ألقيت العديد من الكلمات التي أشادت بحفل التكريم.

هذا وتم خلال الاحتفال تلاوة ميثاق شرف بين أندية طبرق على أن يتم التوقيع عليه لاحقا من قبل رؤساء الأندية.