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ضبطت وحدة المخابز في جهاز الحرس البلدي بنغازي خلال حملات تفتيشية على المخابز داخل نطاق المدينة العديد من المخالفات داخل المخابز في فترة الأسبوع الحالي.

وأكد رئيس الوحدة رمضان شبيك على ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف شبيك أن هذه الحملة تأتي للكشف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخابز المخالفة للاشتراطات الصحية والقوانين المعمول بها.

ومن جهته، قال مساعد ضابط فرج العبيد إن وحدة المخابز تقوم بمتابعة توزيع حصص الدقيق على المخابز بواقع 100 كيس لكل مخبز.

وطالب العبيدي – مساعد ضابط في الوحدة- من كل المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أية مخالفات في المخابز لأقرب مركز للحرس البلدي.