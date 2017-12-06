أخبار ليبيا24

قضت دائرة القضاء الإداري في محكمة استئناف البيضاء بوقف قرار رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الموقتة، بشأن إيقاف وزير الصحة رضا العوكلي وإحالته للتحقيق.

وأوضحت الدائرة في حكمها أن وقف القرار يأتي لعدم اختصاص الجسيم والاعتداء على اختصاص السلطة التشريعة بحسب الحكم .

وحكمت المحكمة في نص الحكم في الشق المستعجل على وقف تنفيذ قرار المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع.

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني أصدر في نهاية أكتوبر الماضي قرارًا بإيقاف وزير الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة رضا العوكلي عن العمل وإحالته للتحقيق في تجاوزات.

وأوضح قرار الثني الذي نشر عبر الموقع الرسمي لموقع الحكومة على الإنترنت أن قرار الإيقاف جاء بناء على التجاوزات المشار إليها في تقرير لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب.

ولفت قرار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من مجلس النواب للتحقيق مع وزير الصحة الموقف عن العمل.