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أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عن انتهاء أعمال الصيانة من قبل فرق التشغيل والصيانة في منظومة الحساونه سهل الجفاره في الجهاز وعودة تدفق المياه من جديد إلى العاصمة طرابلس .

وأكد الجهاز – بحسب الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي القيس بوك – أن الفرق بدأت بتشغيل الآبار في المنظومة بعد أن انتهت فرق الصيانة في الشركة العامة للكهرباء من أعمالها .

وكان جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر قد أعلن الأحد عن توقف ضخ المياه من حقول الآبار في منظومة الحساونة وسهل جفارة إلى العاصمة طرابلس وضواحيها بسبب مشاكل بالشبكة العامة للكهرباء مما أدى إلى الفصل الكامل عن جميع الآبار بالحقول.