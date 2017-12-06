أخبار ليبيا 24- خاص

دعا عميد بلدية طبرق الناجي مازق الجهات المسؤولة لاستيراد المواشي الحية وفضل أن يكون الاستيراد للحوم المجمدة منعا لتهريب المواشي.

ولفت مازق خلال اجتماع عقد مع مربي الأغنام وأصحاب شركات استيراد المواشي من الخارج بأنه ينصح الجهات المسؤولة عدم استيراد المواشي الحية من الأغنام والأبقار والتي يتم تهريبها خارج البلاد مما تسبب غلاء أسعار اللحوم.

وناقش عميد بلدية طبرق مع المربيين مشاكل استيراد الأعلاف من الخارج وارتفاع أسعارها والذي انعكس على أسعار اللحوم.

يشار إلى أن مدينة طبرق كغيرها من المدن تعاني من ارتفاع أسعار اللحوم حيث وصل سعر لحم الخروف الوطني إلى 40 دينار وسعر لحوم الأبقار إلى 35 دينار بسبب تهريب الثروة الحيوانية خارج البلاد .