أخبار ليبيا24-

بحث رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط المهندس “مصطفى صنع الله” مع سفير بريطانيا لدى ليبيا “بيتر ميليت” آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجال الصناعة النفطية وسبل تعزيز وتطوير هذا التعاون.

جاء ذلك خلال لقاء عقده صنع الله مع ميليت أمس الثلاثاء بمكتبه وحضره نائب رئيس البعثة البريطانية “انفس ماكي ” , ومدير مكتب التعاون الدولي بالمؤسسة “صلاح بن علي”.

وأعرب سفير بريطانيا لدى ليبيا في ختام الاجتماع عن شكره وامتنانه لمشاركة “صنع الله” في فعاليات ورشة العمل التي عقدت مؤخراً في العاصمة التونسية بين الشركات البريطانية والشركات الوطنية العاملة في مجال النفط، معبراً عن رغبة هذه الشركات المساهمة في مشاريع الصيانة و رفع القدرة الإنتاجية و تبادل الخبرات .

كما وجه “ميليت” الدعوة للمؤسسة الوطنية للنفط للتنسيق لعقد اجتماع بين الشركات التابعة للمؤسسة،و الشركات البريطانية العاملة في مجال النفط خلال العام المقبل بمدينة آبردين بإسكتلندا.