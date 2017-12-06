أخبار ليبيا24

كلفت إدارة شؤون المحلات وإدارة المتابعة وضمان الجودة إحدى الشركات القادرة وبشكل عاجل بنقل القمامة المتراكمة على جانب الطريق العام في منطقة سيدي خليفة ونقلها إلى المكبات العمومية.

وأوضحت الإدارة – عقب معاينة تراكم القمامة واشتعال النيران فيها مما يؤدي إلى انعدام الرؤية وعرقلة حركة السير بالإضافة إلى انبعاث الروائح الكريهة التى تؤدى إلى تلوث البيئة – أن المكب مقفل منذ فترة طويلة.

وأكدت إدارة شؤون المحلات وإدارة المتابعة وضمان الجودة أن المكان أيضًا يقع بالقرب من مستشفى الصدرية ومؤسسة الإصلاح في الكويفية والحي السكني .

وأشارت الإدارة إلى أنه تم تكليف إحدى دوريات الحرس البلدي لمنع العمالة الوافدة من إشعال النيران في المخلفات للحصول على المعادن والنحاس.