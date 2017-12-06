أخبار ليبيا24- خاص

قال النقيب العام لنقابة معلمي ليبيا عبد النبي النف إن النقابة العامة قامت بتوجية دعوة للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة للاجتماع معه في مقر النقابة في مدينة المرج.

وأضاف النف خلال تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أن الدعوة الموجهة لسلامة جاءت للتباحث معه و الطلب بالإسراع في إجراء انتخابات سريعة لأن شريحة المعلمين تمثل أكثر من ثلثي سكان ليبيا.

وأوضح النقيب العام أن المعلمين و عائلاتهم بالكامل يتذمرون من الأوضاع الحالية في البلاد و الانقسام السياسي الذي أثر سلبا على الحياة المعيشية للمواطنين.

وأشار النف إلى أن الأوضاع الحالية للبلاد تسببت في نقص المواد الغذائية و الأدوية و السيولة النقدية و غيرها من الاحتياجات التي لا يمكن للمواطنين الاستغناء عنها.