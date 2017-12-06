أخبار ليبيا24-

تولى الدكتور عبد الكريم الزياني ” ليبي الجنسية” منصب منسق الدراسات العليا بكلية الآداب بجامعة البحرين لمدة سنتين .

وأفادت مصادر مطلعة أن تعيين ” الزياني” جاء من قبل رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور “رياض يوسف” نظراً لما يتمتع به الأول من مهارات فاقت أقرانه من العاملين بالجامعة.

يشار إلى أن الدكتور عبد الكريم الزياني تحصل على درجة الدكتوراه من فرنسا في مجال الإعلام، ويعد من أفضل الكوادر الإعلامية في مجال الدراسات الإعلامية له العديد من الكتب العلمية والدراسات والأبحاث المنشورة في أرقي الصحف والمجلات العلمية.