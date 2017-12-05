أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير المكتب الإعلامي ببلدية بنغازي “نضال الكاديكي” استمرار أعمال رش المبيدات أمس الاثنين لليوم الثاني على التوالي.

وأوضح الكاديكي أن أعمال الرش استهدفت أحياء الحميضة والبركة والكيش القديم وعمارات 7000 وحدة سكنية، ومنطقة الوحيشي , مشيراً إلى أن هذه الحملة تأتي بالتنسيــق بين بلدية بنغازي والشركة العامة لخدمات النظافة.

من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة بالشركة العامة للخدمات “ياسين الدرسي” بأن الحملة مستمرة في كــافة الأحيــــاء بناء على تعليمات عميد البلدية “عبد الرحمن العبار” وفـق برنامــج زمني محدد.