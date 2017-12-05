سمحت محكمة استئناف أميركية في كاليفورنيا الاثنين، بسريان جانب من أحدث أمر لحظر السفر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، بمنع دخول الليبيين ومواطني 5 دول أخرى.

وسمحت المحكمة للحكومة بأن تمنع دخول أشخاص من تلك الدول ذات الأغلبية المسلمة إذا لم تكن لهم صلات أسرية داخل الولايات المتحدة.

ووافقت محكمة استئناف الدائرة الأميركية التاسعة ومقرها سان فرانسيسكو على جانب من طلب تقدمت به إدارة ترامب لوقف العمل بقرار محكمة أقل درجة يعلق الحظر الجديد.

ويؤثر الحكم على الوافدين من 6 دول بينها ليبيا ، ولا يؤثر على أشخاص من دولتين أخريين واردتين في حظر ترامب وهما كوريا الشمالية وفنزويلا.