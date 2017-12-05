أخبار ليبيا24-

قدمت شركة “المغاربية فارما” الإستيراد الأدوية مساعدات عاجلة إلى مركز بنغازي الطبي .

تأتي هذه المساعدات بناء على مناشدات ونداءات متكررة من مكتب الإعلام بالمركز إلى جميع القنوات الإعلامية المسموعة والمقروءة والفضائية بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية وغيرها.

وقال المتحدث والمشرف العام للشركة الدكتور “أحمد المجبري” إن الشركة قدمت يوم الأحد الماضي مساعدات عاجلة للمركز , موضحاً أن الأصناف التي تم تقديمها إلى المركز هي 23 صنف من الأدوية الطبية من ضمنها منظم السكر وضغط الدم والمضادات الحيوية , مشيراً إلى أن هذه المساعدات لن تكون الأخيرة للمركز وهناك شحنات أخرى قادمة قريباً بعون الله من الشركة.

وأشار المتحدث باسم الشركة إلى أن كل الأدوية التي جاءت لطبي بنغازي مرفقة بالإفراج الرقابي من الموانئ التي تم الصرف منها وكذلك من رقابة الجودة من طرابلس وبنغازي.