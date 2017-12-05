أخبار ليبيا24-خاص

أعلنت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم رسمياً مواعيد انطلاق أنشطة كرة القدم حيث حددت تاريخ 25 من ديسمبر الجاري موعداً لنهاية الدور التمهيدي لكأس ليبيا.

وأفادت مصادر خاصة –بوكالة أخبار ليبيا24- أن اللجنة حددت 10 يناير من العام المقبل موعداً لانطلاق مرحلة إياب دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم ، فيما ستنطلق مرحلة الإياب لمسابقة الدوري الممتاز يوم السبت الموافق 20/01/2018 .

وأضافت المصادر أن الاتحاد الليبي يسعى لإقامة مسابقات كرة القدم في هذه المرحلة بحضور الجمهور .