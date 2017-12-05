أخبار ليبيا24-

استلم المجلس البلدي البيضاء آليات تابعة لــ”مجموعة شركة الابتكار للمقاولات العامة” الشركة الأسبانية، عن طريق مدير الشركة في أسبانيا الدكتور “آدم بورجيع”, من داخل مقر إقامة الشركة على أرضهم المستأجرة في مدينة البيضاء .

واطلع عميد ووكلاء البلدية على وضع الآليات التي يصل عددها إلى 34 آلية بين خلاطات الأسمنت وآلات الحفر والرافعات وحافلة خاصة بالنقل، وهي بحالة ممتازة من بينها آليات جديدة لم تستخدم حتى الآن.

هذا وتمت عملية الاستلام عن طريق الدكتور “آدم بورجيع” بالإجراءات القانونية وذلك بناءً على ما تم من اتفاق بين المجلس البلدي والإدارة الرئيسية في أسبانيا.

يشار إلى أنه تم تكريم عائلة بورجيع لمحافظتهم على الآليات من السرقة أو العبث بها خلال السبع سنوات الماضية.